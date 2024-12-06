Иномарка улетела в кювет в Ломоносовском районе. В больнице маленький ребенок

По предварительным данным, 5 декабря около 10:00 на девятом километре дороги «Стрельна — Пески — Яльгелево» в Ломоносовском районе 34-летняя петербурженка за рулем Mitsubishi Grandis выехала с дороги, машина перевернулась.

Пятилетнюю девочку увезли в больницу с травмами головы и лица, ее состояние оценивается как среднее. У трехлетнего мальчика ушибы, после осмотра в больнице он отпущен лечиться дома.

В отношении матери двоих детей заведено административное дело о нарушении, повлекшем легкие или средние травмы пострадавшего.