Жителя Ленобласти задержали за убийство 25-летней давности в Петербурге

Ночью 6 декабря Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил 45-летнему жителю Ломоносовского района Ленинградской области обвинение в убийстве, свершенном в 1999 году.
По данным следствия, ночью мужчина залез через форточку в квартиру первого этажа дома № 63 на Северном проспекте. Там столкнулся с 88-летней хозяйкой. Испугавшись, что его опознают, он нанес ей 11 ножевых ударов.
После совершения этого преступления он несколько раз бывал в колонии. Последний, условный срок получил в 2013 году. Все приговоры были за кражи и мошенничество.
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