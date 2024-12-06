ФСБ задержала членов колумбийского картеля с 570 кг наркотика

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Сотрудники ФСБ и ФТС задержали членов колумбийского картеля с 570 килограммами наркотика. Его оптовая стоимость на российском «черном рынке» составляет 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей.

Силовикам удалось установить, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом в Москву прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Эти граждане уже были известны спецслужбам как члены трансграничного наркокартеля.

Видео: ФТС

На территории подмосковного склада они извлекли из одного из агрегатов брикеты с наркотиком и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере. Далее контейнер должны были отправить в Евросоюз.

Возбуждено уголовное дело.

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