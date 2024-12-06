Для первой в России ВСМ Москва-Петербург построят 122 поезда  

Поделиться
Поезд
Фото: Baltphoto.ru

На момент подготовки публикации разработаны и приняты нормативные правовые акты для выделения средств ФНБ в 2025 году в размере 300 млрд рублей, заявил глава Росжелдора Александр Сахаров.

Проект предполагает финансирование на уровне 1,75 трлн рублей, в том числе:

  • капитальный грант в размере 28,5 млрд рублей для выкупа земельных участков;
  • на операционной стадии будет оказана господдержка в размере 299,4 млрд рублей в период с 2031 года по 2038 год.

В рамках концессии построят 122 поезда. Каждый состав будет включать в себя восемь вагонов, рассчитанных на 454 места.

Вам будет интересно
Для первой в России ВСМ Москва-Петербург построят 122 поезда   Санкт-Петербург, Москва, ВСМ
Стала известна точная стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Высокоскоростная магистраль будет запущена в 2028 году. Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит 8 905 рублей. Об...
26.09.2024 378
Автор