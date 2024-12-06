В Волхове спасли кота, который больше суток просидел на дереве

В Ленобласти сотрудники «Кошкиспаса» спасли очередного хвостатого – они сняли с дерева кота, который провел там более суток.

Фото: Кошкиспас/ВКонтакте

Инцидент произошел в Волхове. Когда спасатель Никита забрался на дерево, кот залез еще выше. Тогда Никита осторожно приблизился, взял кота за шкирку и поместил в переноску. Спустившись на землю, он проверил состояние хвостатого. После этого кота отпустили в ближайший подвал.