В Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6700 домов по программе догазификации

Работы проведены по программе социальной догазификации. Региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение голубого топлива, в 2024 году превысила 500 млн рублей.
Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков. В 13171 дом уже подан природный газ. Как рассказали в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей Ленобласти принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:
— на портале Единого оператора газификации РФ
— на странице компании ВКонтакте
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— в МФЦ
— по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru
— на портале «Госуслуги»
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.