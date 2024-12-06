В Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6700 домов по программе догазификации

Работы проведены по программе социальной догазификации. Региональная субсидия, покрывающая затраты жителей на подключение голубого топлива, в 2024 году превысила 500 млн рублей.

Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов. Дальше — газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах, — рассказал о программе догазификации глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков. В 13171 дом уже подан природный газ. Как рассказали в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей Ленобласти принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Вам будет интересно Еще 237 домов в Ленобласти получили возможность подключиться к природному газу Новые сети общей протяженностью 18 км построены в Каменногорске, на Вокзальной в Сосново, на Брусничной и Земляничной в Приозерске. Как рассказали... 28.11.2024 216

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.