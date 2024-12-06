Петербуржцы и ленинградцы больше других в России жертвуют деньги на благотворительность

В 2024 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались самыми щедрыми благотворителями в России по средней сумме перевода. За период с января по декабрь средний размер пожертвования в регионе составил 956 рублей, что почти на 60 % выше среднего по стране, сообщает «Бриф».
Общий объем благотворительных платежей в России за год вырос на 24 %, а количество благотворителей увеличилось на 5 %. Петербуржцы чаще всего жертвуют на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, помощь онкобольным и поддержку людей в сложных жизненных ситуациях.
На втором месте по размеру пожертвований оказалась Москва с показателем 718 рублей, а замыкает тройку Хабаровский край со средней суммой 647 рублей.
Вам будет интересно
Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок формирования больничных листов. На данный момент закончено публичное обсуждение...
06.12.2024 145