Петербуржцы и ленинградцы больше других в России жертвуют деньги на благотворительность

В 2024 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались самыми щедрыми благотворителями в России по средней сумме перевода. За период с января по декабрь средний размер пожертвования в регионе составил 956 рублей, что почти на 60 % выше среднего по стране, сообщает «Бриф».

Общий объем благотворительных платежей в России за год вырос на 24 %, а количество благотворителей увеличилось на 5 %. Петербуржцы чаще всего жертвуют на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, помощь онкобольным и поддержку людей в сложных жизненных ситуациях.

На втором месте по размеру пожертвований оказалась Москва с показателем 718 рублей, а замыкает тройку Хабаровский край со средней суммой 647 рублей.