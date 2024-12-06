Каждый девятый житель России отметит Новый год в кредит

Каждый девятый (11 %) россиянин вынужден накрывать праздничный стол и покупать подарки в кредит. Это следует из опроса финансового маркетплейса, результаты которого публикует «Газета.ру».

В частности, 8 % опрошенных закрывают праздничные расходы с помощью кредитных карт, 2 % – оформляют краткосрочные займы, а 1 % – обращаются за кредитами в банки. Наибольшее количество заявок на кредиты в новогодний период наблюдается в Москве (8 %), Краснодарском крае (5 %), Башкортостане (3 %), Свердловской и Ростовской областях (3 %), Санкт-Петербурге (3 %).

Подавляющее большинство россиян (82 %) тратят на новогодний стол и подарки месячную зарплату. При этом у 65 % россиян больше всего денег уходит на подарки для семьи и друзей, у 31 % – на праздничный стол, у 3 % – на туристические поездки в праздники, у 1 % – на новогодние развлечения.