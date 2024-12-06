Теннисистку из Украины заставили сменить форму из-за поддержки ВСУ

Украинскую теннисистку Александру Олейникову заставили сменить игровую форму из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На одежду спортсменки был нанесен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. По словам Александры Олейниковой, в матче турнира категории WTA 125 куратор попросил ее заменить форму.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие, беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием. Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сайт является моей личной собственностью», – заявила Александра Олейникова

Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались пожимать руки россиянкам. Также они не делали совместные фото во время турниров.