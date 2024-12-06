В Петербурге от гриппа привилось 60 % населения

По состоянию на 5 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге против гриппа привились 3 422 429 человека, из которых 652 622 несовершеннолетних. Это составило 61,11 % охвата населения, сообщает Neva.Today.

На первом месте по привитым стал Василеостровский район с 67,97 % вакцинированных. Далее – Пушкинский (67,49 %) и Петродворцовый (67,24 %). В пятерку также вошли Красносельский с 65,13 % и Кронштадтский с 63,89 %.

Меньше всего привитых среди жителей Центрального района (58,48 %), Красногвардейского (57,54 %) и Невского (51,77 %).