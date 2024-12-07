Роскомнадзор обязал онлайн-кинотеатры удалить фонограммы песен из фильма «Руки вверх»

Роскомнадзор направил в адрес онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier уведомление о необходимости удалить фонограммы песен в фильме «Руки Вверх!».

Как отметили в Роскомнадзоре, такое решение было принято «на основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав». В сообщении уточняется, что оно было направлено 6 ноября 2024 года.

В РКН также напомнили, что, согласно закону, такая информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней после направления уведомления.