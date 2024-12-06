Опубликовано интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: основное из заявлений

Поделиться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась около полутора часов, за это время были обсуждены вопросы мировой политики, спецоперации и позиция по избранному президенту США Дональду Трампу.

Главные из заявлений:

  • Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьез.
  • Россия будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение».
  • США знали заранее о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
  • Россия направит новые «сообщения» Западу, если он не сделает выводы после «Орешника».
  • Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
  • На Западе совершают большую ошибку, думая, что «красные линии» РФ можно сдвинуть.
  • Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной.
  • РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать;
  • Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности.
  • Россия не намерена уничтожать украинцев, они – братья и сестры для российского народа.
  • Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.
  • Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.
  • Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины.
Вам будет интересно
Опубликовано интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: основное из заявлений лавров, Карлсон, интервью
О чем говорили Владимир Путин и Такер Карлсон — главные тезисы интервью
В ночь на 9 февраля вышло, пожалуй, самое ожидаемое интервью года - американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром...
09.02.2024 413
Автор