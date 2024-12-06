Опубликовано интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: основное из заявлений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась около полутора часов, за это время были обсуждены вопросы мировой политики, спецоперации и позиция по избранному президенту США Дональду Трампу.

Главные из заявлений:

Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьез.

Россия будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение».

США знали заранее о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.

Россия направит новые «сообщения» Западу, если он не сделает выводы после «Орешника».

Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.

На Западе совершают большую ошибку, думая, что «красные линии» РФ можно сдвинуть.

Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной.

РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать;

Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности.

Россия не намерена уничтожать украинцев, они – братья и сестры для российского народа.

Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.

Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины.