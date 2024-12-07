Хирург из Тосненской больницы получил условный срок за опасное обрезание младенцу

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Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор хирургу из Тосненской клинической межрайонной больнице, который за 8 тысяч рублей провел обрезание младенцу на дому.

Во время операции хирург допустил нарушения: у ребенка возникло кровотечение, потребовавшее экстренной госпитализации и сложной хирургической коррекции, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Доктора приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Медицинской деятельностью в сфере хирургии ему запретили заниматься столько же.

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18.03.2024 346
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