В России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Минпромторг России предложил внести ряд изменений в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, разрешив подросткам работать на некоторых из них.

Отмечается, что в случае одобрения правок работодатель получит возможность использовать труд лиц старше 16 лет на вредных и опасных работах при условии «создания безопасных условий труда». В ведомстве считают, что изменения позволят промышленным предприятиям заключать соглашения о прохождении практики студентами профессиональных училищ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответы ведомства депутатам Госдумы.

Сегодня подростки не допускаются к работам в шахтах, к добыче и обогащению горно-химического сырья, на предприятия чёрной и цветной металлургии, а также в места производства и передачи электро- и теплоэнергии. Запрещена им работа, связанная с бурением скважин и нефтехимическим производством.