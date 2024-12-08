Против жителя Выборга, угрожавшего прохожим пистолетом, завели дело

Мужчине вменяют статью УК РФ о хулиганстве.

В отношении 33-летнего жителя Выборга возбуждено уголовное дело за хулиганство с использованием аэрозольного пистолета.

В минувшую пятницу полиции поступило сообщение о том, что у дома 5 по улице Сухова мужчина с пистолетом пугает прохожих. Прибывший на место происшествия полицейский наряд задержал подозреваемого, который, по предварительным данным, из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону группы людей.

К счастью, никто не пострадал. Мужчину доставили в отдел полиции для допроса и изъяли у него аэрозольный пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).