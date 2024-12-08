Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе — СМИ

Борт, на котором вылетел президент страны, пропал с радаров. Местонахождение сирийского лидера неизвестно.

Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска незадолго до захвата города боевиками. Точная информация о пассажирах на борту остается неизвестной, однако Reuters предполагает, что среди них мог быть и Башар Асад.

Во время полета самолет неожиданно изменил курс и исчез с радаров. Первоначально он направлялся в прибрежные районы Сирии, населенные алавитами — сторонниками Асада. По словам одного из источников, причиной исчезновения могло стать отключение транспондера, однако более вероятным считается, что самолет был сбит.

Согласно данным Flightradar24, самолет взлетел в 05:00 и через 40 минут пропал в окрестностях города Хомс на высоте 495 метров.