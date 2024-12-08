Новая неделя в Ленобласти готовит снег и морозы

Местами в регионе ожидается до -12 градусов.

В понедельник в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.

Ветер ночью установится со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха достигнет -4…-9 гр., а местами и вовсе опустится до -12 гр. Днем в пределах -1…-6.

Также водителей предупреждают о гололедице.