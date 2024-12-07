Диетолог рассказала, почему зимой мы толстеем и дала советы, чтобы этого избежать

Диетолог, нутрициолог, натуропрактик Татьяна Паладьева назвала причины набора веса зимой и дала советы, как его избежать.

По ее словам, зимой мы больше едим, меньше двигаемся и испытываем недостаток солнечного света. Все это приводит к набору веса. К тому же в темноте тяжелее просыпаться, и начинает «притормаживать» щитовидная железа. Еще одна причина — осеннее обострение хронических и появление функциональных недугов со стороны ЖКТ.

Чтобы этого не происходило, диетолог советует принимать витамины и адаптогены, разнообразить досуг, следить за уровнем белка и клетчатки в рационе, отказаться от сладостей в пользу более здоровой альтернативы и грамотно восстанавливаться после болезней.