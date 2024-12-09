Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели

В понедельник, 9 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем удачной недели.

В этот раз он показал «вселенную» Монрепо и «планету» Тихвинского монастыря.

«Стоит немного изменить взгляд, как привычные места и события видятся совсем иначе. Позволяйте себе выходить за рамки обыденности и, конечно, успешной недели», — написал глава региона.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo