Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели

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В понедельник, 9 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем удачной недели.

В этот раз он показал «вселенную» Монрепо и «планету» Тихвинского монастыря.

«Стоит немного изменить взгляд, как привычные места и события видятся совсем иначе. Позволяйте себе выходить за рамки обыденности и, конечно, успешной недели», — написал глава региона.
Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели Тихвинский монастырь, Монрепо, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели Тихвинский монастырь, Монрепо, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели Тихвинский монастырь, Монрепо, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели Тихвинский монастырь, Монрепо, Ленобласть, Дрозденко
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели Тихвинский монастырь, Монрепо, Ленобласть, Дрозденко
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