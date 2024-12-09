Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успешной недели

В понедельник, 9 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем удачной недели.
В этот раз он показал «вселенную» Монрепо и «планету» Тихвинского монастыря.
«Стоит немного изменить взгляд, как привычные места и события видятся совсем иначе. Позволяйте себе выходить за рамки обыденности и, конечно, успешной недели», — написал глава региона.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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