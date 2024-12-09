Россияне считают приемлемой пенсию в 110 тысяч рублей

Приемлемый размером пенсии россияне считают 110 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Страхового дома ВСК.

Если в начале года каждый второй опрошенный говорил, что хотел бы получать на пенсии 50-100 тыс. рублей, то теперь такую сумму называет только каждый третий. Доля россиян, назвавших оптимальной пенсию в 100—200 тыс. рублей, выросла в течение года с 12% до 25%.

Наиболее высокие ожидания относительно размера пенсии у людей с высоким уровнем доходов из Москвы и Петербурга. Меньше всего о финансовой подушке безопасности в старости заботятся люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%).