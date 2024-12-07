Пенсионеры получат проиндексированную пенсию в уже в этом году

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получат проиндексированную пенсию уже в этом году, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Проиндексированные пенсии должны выплачивать по закону с 1 января следующего года. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, а пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце, те, кто получает ее в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря», — заявил Нилов.

Пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Средства на это заложены в бюджете РФ.