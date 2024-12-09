Между Петербургом и Брестом могут установить прямое авиасообщение

В 2025 году жители Санкт-Петербурга, вероятно, смогут летать до Бреста без пересадок. Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о намерении запустить прямые рейсы между городами.

Генеральный директор компании Игорь Чергинец сообщил, что также в планах сделать еще один прямой рейс из Санкт-Петербурга до Витебска.

На момент подготовки публикации добраться рейсами авиакомпании в Беларусь можно только до Минска и Гомеля, сообщает «АБН24».