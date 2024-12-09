Жителя Волосовского района задержали за нападение с ножом на неизвестного

В деревне Клопицы Волосовского района задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на неизвестного.

Пострадавшего обнаружили вечером 8 декабря возле одного из домов. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину доставили в больницу с проникающей колото-резаной раной бедра, переломом основания черепа, а также ранами головы и уха. Его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию.

Нападавшего задержали 9 декабря в Волосово. Им оказался неработающий житель деревни Клопицы, ранее судимый за грабеж и причинение смерти по неосторожности.

Личность пострадавшего устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия выясняются.