Вор вынес электроинструменты на 117 тысяч из дома в Лужском районе

В полицию Лужского района 8 декабря обратился 48-летний мужчина. В период с 4 ноября по 8 декабря 2024 года на его даче в деревне Калгановка произошла кража.
Вор повредил окно, проник в дом и забрал электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.
Полиция завела уголовное дело о краже с проникновением в жилище. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.02.2021 4881