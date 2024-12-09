Вор вынес электроинструменты на 117 тысяч из дома в Лужском районе

В полицию Лужского района 8 декабря обратился 48-летний мужчина. В период с 4 ноября по 8 декабря 2024 года на его даче в деревне Калгановка произошла кража.

Вор повредил окно, проник в дом и забрал электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело о краже с проникновением в жилище. Обстоятельства происшествия устанавливаются.