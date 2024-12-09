В России зафиксирован бум на регистрацию новых брендов после запуска ракеты «Орешник»

Предприниматели подают заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, названия которых созвучны с «Орешником».

В России среди предпринимателей появился новый тренд — регистрация брендов, созвучных названию нового российского оружия «Орешник».

Как пишет «Известия», заявки поданы на все 45 классов Международной классификации товаров и услуг.

Это значит, что «Орешник» может появиться на самых разных товарах и услугах — от продуктов питания до технологических решений, — отмечает редакция.

Среди названий, фигурирующих в заявках в Роспатент, есть такие, как: «Крепкий орешник», «Могучий орешник», «Крепкий орешек», Оrehodel и другие.