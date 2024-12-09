Жителям Ленобласти потребуется 3,5 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

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Ленинградская область расположилась на 33-м месте в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса на ипотеку.

Россия, Санкт-Петербург. Окна жилого дома.
baltphoto.ru

Здесь семье с одним ребенком нужно 3,5 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, размер которого, в среднем, составляет 2,25 миллиона рублей, такие выводы сделали эксперты РИА Новости.

На первых местах рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В регионах семьям нужно 1,9 года для накопления первого взноса. На последней строчке рейтинга расположился Крым, где жителям потребуется 8,4 года, чтобы накопить необходимую сумму. Петербург оказался на 50 месте, жителям потребуется 3,7 лет, чтобы накопить 3,59 млн первоначального взноса на ипотеку.

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Жителям Ленобласти потребуется 3,5 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке первоначальный взнос, Ленобласть, ипотека
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