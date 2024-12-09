Штрафы за продажу энергетиков детям могут составить до 500 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект, которым вводятся штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, штраф за продажу энергетиков детям для физических лиц составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

По его оценке, принятие такого закона станет очередным шагом к укреплению здоровья нации.