Сирийская оппозиция раскрыла, что ждет российские военные базы в стране

Новое правительство Сирии не должно отказываться от ранее принятых соглашений, если они не противоречат интересам страны.

Член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави заявил, что новая власть не должна отказываться от соглашений, принятых ранее в интересах страны. Так он ответил РИА Новости на вопрос о судьбе российских военных баз, расположенных на территории государства.

Мы не должны противоречить всем соглашениям, которые отвечают интересам Сирии и продолжают действовать в интересах Сирии, и мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом, — подчеркнул собеседник агентства.