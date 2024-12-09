Петербуржец отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере

Кировский районный суд Петербурга взыскал с местный жительницы 10 тысяч рублей за оскорбления бывшего супруга в мессенджере. Хотя мужчина хотел получить в 10 раз больше.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, истец в своем заявлении указал, что бывшая жена в переписке сравнивала его с животным, недостойным человеком, алкоголиком, наркоманом, человеком с физическими дефектами и другими нецензурными утверждениями, порочащими честь и достоинство. Истец страдал.

Ответчица не признала исковые требования, отмечая, что писала оскорбления в ответ на провокации со стороны бывшего супруга. Она также добавила, что если бы истец испытывал нравственные страдания, то он бы прекратил с ней общение.

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В итоге суд взыскал с женщины в пользу бывшего мужа 10 тыс. рублей.