Реставрация Аннинских укреплений в Ленобласти начнется в середине декабря

На время работ движение для пешеходов будет ограничено.

В Выборгском районе Ленинградской области начинается масштабная реставрация Аннинских укреплений. В связи с этим доступ к памятнику русского оборонного зодчества будет ограничен.

В частности, доступ будет закрыт с середины декабря к Фридрихсгамским и Равелинным воротам. Информация об этом поступила 9 декабря от музея-заповедника «Парк Монрепо».

Ограничения продлятся до весны. В теплый сезон для удобства жителей и туристов будут установлены деревянные пешеходные эстакады через валы, однако зимой их использование будет запрещено из-за требований безопасности.

В рамках реставрации будет восстановлен исторический облик ворот конца XVIII века, а также проведены работы по гидроизоляции для защиты от влаги. Завершение реставрационных работ запланировано на конец 2025 года.

По словам вице-губернатора Ленобласти и председателя комитета по культурному наследию Владимира Цоя, финансирование работ будет частично обеспечено за счет средств, полученных от продажи билетов в парк.

Восстановление Равелинных и Фридрихсгамских ворот станет первым этапом формирования центральной части пешеходного маршрута через Аннинские укрепления, за которым последует реконструкция Четвертого бастиона и Сортии, расположенной напротив замка.