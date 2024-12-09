В ЦБ рассказали, будет ли в России купюра 10 тыс. рублей

Подобные решения принимаются на основе экономической ситуации, потребностей наличного денежного оборота и других факторов.

Банк России пока не рассматривает возможность выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

На сегодняшний день таких планов нет, — уточнил Белов.

По его словам, решение о введении новых купюр принимается на основании анализа текущей экономической ситуации, потребностей наличного денежного оборота и соотношения наличных и безналичных платежей.

Сегодня ЦБ фиксирует значительный рост безналичных операций, что свидетельствует о том, что существующий номинальный ряд банкнот и монет является оптимальным, добавил Белов.