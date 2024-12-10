Петарда ампутировала часть пальца третьекласснику в Ленобласти. Он ее нашел, в том месте таких устройств много

Девятилетний мальчик нашел и поджег петарду 8 декабря около 16:00 возле паромной переправы в поселке Никольский Подпорожского района. Устройство взорвалось у него в руках.
Родители доставили мальчика в больницу. У школьника диагностировали минно-взрывную травму, рану левой кисти и ампутацию ногтевой фаланги среднего пальца.
Мама пострадавшего обратилась в полицию. Женщина рассказала, что на берегу реки Свирь остались другие самодельные петарды. Полицейские изъяли шесть устройств с места происшествия и направили на экспертизу.
Известно, что в момент происшествия мальчик гулял с друзьями без сопровождения взрослых. Пострадавший учится в третьем классе, воспитывается в полной и благополучной семье, на учете в полиции не состоит.
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24.06.2022 5295