Петарда ампутировала часть пальца третьекласснику в Ленобласти. Он ее нашел, в том месте таких устройств много

Девятилетний мальчик нашел и поджег петарду 8 декабря около 16:00 возле паромной переправы в поселке Никольский Подпорожского района. Устройство взорвалось у него в руках.

Родители доставили мальчика в больницу. У школьника диагностировали минно-взрывную травму, рану левой кисти и ампутацию ногтевой фаланги среднего пальца.

Мама пострадавшего обратилась в полицию. Женщина рассказала, что на берегу реки Свирь остались другие самодельные петарды. Полицейские изъяли шесть устройств с места происшествия и направили на экспертизу.

Известно, что в момент происшествия мальчик гулял с друзьями без сопровождения взрослых. Пострадавший учится в третьем классе, воспитывается в полной и благополучной семье, на учете в полиции не состоит.