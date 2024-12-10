Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в республике

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И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.

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Изображение от freepik
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказал Бганба.

По решению властей, школы и детсады закрыты до 17 декабря. Ранее на заседании штаба по энергетике он отметил, что огромные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из РФ.

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Россия 1 сентября приостановила соцвыплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии.

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