В Абхазии приостановлена выплата зарплат бюджетникам

В Абхазии нет средств для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе сотрудникам правоохранительных органов, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

По его словам, все средства из госбюджета страны направляются на оплату перетока электроэнергии из России. Он подчеркнул, что при продолжении поиска средства для покупки электричества работники бюджетных сфер будут оставаться без зарплат.

Россия 1 сентября приостановила соцвыплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии.