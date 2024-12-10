В Суоранде открыли мемориал участникам СВО

На Пундоловском кладбище у деревни Суоранде во Всеволожском районе Ленобласти открылся мемориал, посвященный погибшим на СВО бойцам.

Он стал частью мемориального комплекса «Аллея Памяти», где захоронены военнослужащие, погибшие при выполнении боевых задач.

На торжественной церемонии открытия мемориала, которая состоялась в День героев Отечества, присутствовали семьи участников спецоперации, юнармейцы, чиновники и местные жители.