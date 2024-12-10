В Суоранде открыли мемориал участникам СВО

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На Пундоловском кладбище у деревни Суоранде во Всеволожском районе Ленобласти открылся мемориал, посвященный погибшим на СВО бойцам.

Он стал частью мемориального комплекса «Аллея Памяти», где захоронены военнослужащие, погибшие при выполнении боевых задач.

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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

На торжественной церемонии открытия мемориала, которая состоялась в День героев Отечества, присутствовали семьи участников спецоперации, юнармейцы, чиновники и местные жители.

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08.12.2024 99
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