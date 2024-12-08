Для семьей участников СВО могут снять ограничения на использование маткапитала

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Семьям участникам специальной военной операции (СВО) хотят предоставить возможность неограниченного использования материнского капитала. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму.

В пояснении к документу указано, что целью передоложенной меры является повышение уровня поддержки семей военнослужащих. Предлагается расширить направления использования маткапитала, вводя возможность получения единовременной выплаты без необходимости указывать цели ее расходования.