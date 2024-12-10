По инициативе ЕР появилось 10 новых марок с изображениями современных героев России

Как сообщает сайт ER.ru, в регионах России по инициативе партии прошли церемонии гашения почтовых марок, открылись новые Парты Героя, состоялись уроки мужества.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что россияне выросли на примерах отцов, дедов, прадедов, защищавших страну в Великую Отечественную войну. И сегодня гордятся Героями современности – участниками спецоперации: живут с ними рядом, растят на историях их подвигов детей, воспитывая тем самым любовь к Родине и чувство гордости за нее.

«Партийный проект «Единой России» «Историческая память» сформировался, как ответ нашего поколения следующему: важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории. По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках Почты России увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», – подчеркнул Владимир Якушев

В День Героев Отечества по инициативе «Единой России» в обращение вышли 10 новых марок тиражом 45 тысяч штук каждая. На них увековечены: генерал-майор Владимир Фролов, гвардии подполковник Иван Поздеев, подполковник Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, гвардии старший лейтенант Андрей Ковтун, гвардии старший лейтенант Игорь Насибуллин, гвардии старший лейтенант Шамиль Магомедов, гвардии ефрейтор Александр Власенков, полковник Алексей Катериничев, прапорщик Никита Гусев.

Марки также погасили и на малой Родине бойцов – в Санкт-Петербурге, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Курске, Махачкале, Пскове, Саратове, Ставрополе, Сыктывкаре и Уфе.

Входящие в ряды «Единой России» участники СВО получили награды. В том числе, «Золотую звезду» Героя России Владимир Путин вручил депутату Госдумы от партии Дмитрию Саблину. Он командовал бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», сейчас является первым зампредом Всероссийской общественной организации «Боевое Братство».

Уроки мужества и «Разговоры о важном» в регионах России провели бойцы СВО, которые в 2024 году стали депутатами от «Единой России». Например, в Пермском крае с учениками Ильинской школы № 1 встретился Денис Катаев, в Хабаровском крае – Всеволод Мохирев.

«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и сёла Донбасса, – они все наши Герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене Победы», – отметил Владимир Якушев

Участникам СВО «Единая Россия» уделяет особое внимание и в ходе избирательной кампании. Более 300 бойцов стали депутатами: партия организовала для них обучение в Высшей партийной школе и обеспечила сопровождение в ходе кампании. Депутаты – бойцы СВО вошли в число участников предстоящего Съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.