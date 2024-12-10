ВСУ ударили по Енакиево

Предварительно, атака была совершена американскими РСЗО HIMARS.

Украинские боевики совершили обстрел жилых районов подшефного Ленобласти города Енакиево в ДНР.

Как предает Mash на Донбассе, удары, предварительно, были нанесены американскими РСЗО HIMARS. Несколько жилых домов было разрушено, сейчас район обстрела перекрыт.

Власти города объявили эвакуацию жителей улиц Красные Зори, Бакинская, Зелинского, Олега Кошевого, Керченская, Цимлянская, Пожарный переулок, Днепровская, Промышленная, Грабаря, Клубная и Днепровский переулок.

Эвакуация местных жителей проводится на пересечении улицы Бакинская и улицы Броненосца Потемкина, у остановки автобуса «ул. Клубная».