Сергей Перминов: появление профильного замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей расширяет возможности получения помощи

Губернатор Ленобласти принял решение ввести во всех районных администрациях должность замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей. Назначать на эти должности будут героев спецоперации.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов оценил инициативу в беседе с ЛенТВ24 и рассказал, поможет ли в данной должности боевой опыт.

«Появление в регионе на уровне каждого района профильного замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей расширяет возможности получения ребятами-героями и их близкими помощи по вопросам, связанным с широким спектром социальных гарантий, прав и привилегий, которые обеспечиваются для них уже в настоящее время. И это большой пласт работы», — отметил Сергей Перминов.

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Такая работа требует глубокого погружения в проблемы участников СВО и их семей, отметил Перминов.