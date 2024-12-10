Сергей Перминов: появление профильного замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей расширяет возможности получения помощи

Губернатор Ленобласти принял решение ввести во всех районных администрациях должность замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей. Назначать на эти должности будут героев спецоперации.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов оценил инициативу в беседе с ЛенТВ24 и рассказал, поможет ли в данной должности боевой опыт.
«Появление в регионе на уровне каждого района профильного замглавы администрации по поддержке участников СВО и их семей расширяет возможности получения ребятами-героями и их близкими помощи по вопросам, связанным с широким спектром социальных гарантий, прав и привилегий, которые обеспечиваются для них уже в настоящее время. И это большой пласт работы», — отметил Сергей Перминов.
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09.12.2024 120
Такая работа требует глубокого погружения в проблемы участников СВО и их семей, отметил Перминов.
«А трудоустройство на эти позиции в районах тех, кто прошел реалии спецоперации, детально понимает процедурные моменты вокруг участников и ветеранов, способен деликатно работать с их вопросами и нуждами семей, будет оказывать положительное влияние на оказание им должного внимания. Для обладателей этих позиций в «Команде47» это будет новым измерением развития в их служении», — заключил сенатор.