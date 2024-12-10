В Петербурге прошла проверка общепита после массового отравления в японском ресторане

СК инициировал проверку ресторанов после того, как 23 посетителя «Токио Сити» попали в больницу.

Следственный комитет провел рейды в ресторанах Санкт-Петербурга после массового отравления гостей «Токио Сити» на улице Сизова.

В ходе совместной операции с полицией и Роспотребнадзором сотрудники СК посетили 39 ресторанов. В 11 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства. 39 иностранцам выписаны административные протоколы, а двоих ждет выдворение из страны. Еще трое будут привлечены к уголовной ответственности за использование поддельных документов.