В Петербурге прошла проверка общепита после массового отравления в японском ресторане

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СК инициировал проверку ресторанов после того, как 23 посетителя «Токио Сити» попали в больницу.

Следственный комитет провел рейды в ресторанах Санкт-Петербурга после массового отравления гостей «Токио Сити» на улице Сизова.

В ходе совместной операции с полицией и Роспотребнадзором сотрудники СК посетили 39 ресторанов. В 11 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства. 39 иностранцам выписаны административные протоколы, а двоих ждет выдворение из страны. Еще трое будут привлечены к уголовной ответственности за использование поддельных документов.

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04.12.2024 180
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