Сбежавшего из зоны СВО контрактника нашли через семь месяцев в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали военнослужащего, который семь месяцев назад самовольно покинул свою часть в ЛНР.

Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК). Уважительной причины, чтобы покинуть военную часть, у рядового не было, считает следствие.

Предварительно, 34-летний житель Карелии до службы в ЛНР неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов. Информация о задержании была передана в правоохранительные органы Карелии для дальнейшего разбирательства.