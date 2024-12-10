В России могут позволить УК списывать долги за ЖКУ с банковских счетов абонентов без решения суда

Соответствующий законопроект уже готов.

В Госдуме одобрили новый законопроект, позволяющий взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги без обращения в судебные органы. Первое чтение документа запланировано на 12 декабря, выяснил «Коммерсантъ».

Инициатива направлена на снижение общей задолженности по ЖКУ, которая, по данным Минстроя на октябрь, достигла 833 миллиарда рублей.

Предложенный механизм предполагает, что УК смогут получать у нотариусов исполнительные надписи — специальные отметки на договорах предоставления коммунальных услуг. С их помощью организации смогут обращаться непосредственно к судебным приставам для реализации взысканий.