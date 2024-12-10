«Лучше, чем банан за $6 млн»: В Думе отреагировали на стоимость билетов на «Щелкунчика»

Депутат Бессараб признала, что новогоднее представление в Большом театре недоступно большинству россиян.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала нынешнюю стоимость посещения балета «Щелкунчик» в Большом театре.

Безусловно, это лучше, чем банан за 6 млн $, но «Щелкунчик» в Большом больше недоступен для простых поклонников балета, — написала депутат в личном блоге.

Парламентарий имеет ввиду недавний перформанс американского бизнесмена, купившего на аукционе приклеенный скотчем к стене банан за 6,2 млн долларов. Как только предприниматель стал владельцем «произведения искусства», он съел его.

Как ранее писал ivbg.ru, из-за огромного спроса билеты на «Щелкунчика» в Большом театре достигли 400 тысяч рублей. Причем билеты теперь продаются только через аукцион.