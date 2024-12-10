В январе 2025 года между Петербургом и Великим Новгородом запустят дополнительные «Ласточки».

Уточняется, что дополнительные поезда будут назначены со 2 января 2025 года по выходным и праздничным дням. Время в пути – два часа.

Губернатором Новгородской области Андрей Никитин также подчеркнул, что ожидаемый прирост пассажиропотока на конец года — более 5%.