В январе 2025 года между Петербургом и Великим Новгородом запустят дополнительные «Ласточки».
Уточняется, что дополнительные поезда будут назначены со 2 января 2025 года по выходным и праздничным дням. Время в пути – два часа.
Губернатором Новгородской области Андрей Никитин также подчеркнул, что ожидаемый прирост пассажиропотока на конец года — более 5%.
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