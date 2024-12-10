Ленобласть значительно улучшила свои позиции в «Зеленом рейтинге» России

За год регион поднялся с 18 места на 6-е в топ «Зеленого рейтинга» России!
Эксперты федерального рейтинга по достоинству оценили охват жителей 47 региона раздельным сбором отходов, динамику показателей по обработке и утилизации мусора, действия по снижению объема захоронения отходов и работу Ленобласти по экологическому просвещению и волонтерству.
Отметим, что программой раздельного сбора отходов охвачены 15 районов Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.
Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.