Свалку в Приозерске ждет рекультивация

Об этом заявил губернатор Ленобласти в ходе «прямой линии» с местными жителями.
В городе Приозерске Ленинградской области рекультивируют закрытую свалку, на которую по-прежнему продолжают свозить отходы.
В ходе «прямой линии» к губернатору 47-го региона Александру Дрозденко 9 сентября обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на бардак, происходящий на местной свалке. Со слов женщины, мусор сюда продолжают свозить, хотя полигон закрыт.
Глава региона пообещал, что на объекте установят фото- и видеофиксацию. Более того, свалку включат в программу «Чистая страна», предполагающую рекультивацию.
Вам будет интересно
В мероприятии приняли участие воспитанники Центра развития водных видов спорта и туризма "Формула воды" и неравнодушные местные жители. В Сосновом Бору...
09.09.2024 20