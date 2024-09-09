Свалку в Приозерске ждет рекультивация

Об этом заявил губернатор Ленобласти в ходе «прямой линии» с местными жителями.

В городе Приозерске Ленинградской области рекультивируют закрытую свалку, на которую по-прежнему продолжают свозить отходы.

В ходе «прямой линии» к губернатору 47-го региона Александру Дрозденко 9 сентября обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на бардак, происходящий на местной свалке. Со слов женщины, мусор сюда продолжают свозить, хотя полигон закрыт.

Глава региона пообещал, что на объекте установят фото- и видеофиксацию. Более того, свалку включат в программу «Чистая страна», предполагающую рекультивацию.