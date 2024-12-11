Третий регион России запретит продавать алкоголь в кафе ночью

Власти Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкогольных напитков ночью в жилых домах и в заведениях общественного питания. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Вводим запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных в жилых домах, с 23:00 до 8:00. Рассчитываем, что все эти меры помогут уменьшить потребление алкоголя, противостоять его незаконному обороту и обеспечить право граждан на комфортную среду», – заявил Михаил Евраев

Реализация алкогольных напитков в жилых домах будет возможна только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, не считая сезонных зон.