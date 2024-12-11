В школе Гатчины откроют класс для детей с расстройством аутистического спектра

Инициативу обсудили на приеме граждан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. По словам главы региона, опыт создания таких классов в Ленобласти уже есть, и он доказал свою эффективность.

Для организации класса в Гатчине создана рабочая группа, в которую вошли специалисты Комитета образования и Центра психолого-медико-социального сопровождения. Учителя проходят специальную подготовку для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Класс разместят на базе начальной школы № 5, где накоплен значительный опыт работы с такими детьми. Это станет частью более масштабной программы по внедрению ресурсных классов в школах Ленинградской области.

Введение нового формата обучения направлено на создание благоприятной образовательной среды для детей с особенностями развития.