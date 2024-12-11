В Петербурге предлагают запретить аборты по ОМС

В Петербурге аборты могут исключить из перечня услуг, оказываемых по полису ОМС, сообщил на заседании правительства врио председателя комздрава Юрий Шишкин.

С таким предложением к нему обратился депутат Госдумы Михаил Романов. Он отметил, что тема обсуждалась на заседании Всемирного русского народного собора, где также присутствовал губернатор Петербурга. Инициативу, по его словам, поддержал патриарх Кирилл.

Шишкин не исключил возможность, отметив, что «вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях». Он добавил, что в Петербурге ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности – их можно купить только по рецепту.