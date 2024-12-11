Владимир Путин предложил вернуть оценку за поведение в российских школах

На заседании Совета по правам человека Владимир Путин предложил обсудить возможность возвращения оценки за поведение школьников. Президент отметил, что подобное нововведение должно быть конструктивным и влиять на общий результат обучения. И подчеркнул необходимость предварительных консультаций со специалистами и родительским сообществом для принятия взвешенного решения.

«Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать — и принять взвешенное решение», – сказал Владимир Путин

Министр просвещения Сергей Кравцов и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержали инициативу. Они отметили, что оценка за поведение может стать инструментом регулирования и стимулом для самодисциплины учеников. Также обсуждается идея учета этой оценки при допуске к выпускным экзаменам.

На разных уровнях неоднократно отмечали, что в российских школах наблюдаются сложности с дисциплиной. Учителя сообщают о частых случаях хамства и неуважения, но указывают на необходимость четких критериев для оценки поведения, чтобы избежать субъективности и ошибок. Например, предлагалось поощрять за прилежание, вежливость, отсутствие прогулов и вредных привычек.

Родители также разделились во мнениях. Одни считают оценку за поведение полезной мерой, другие опасаются, что это создаст дополнительное давление на детей.